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Польща передала Україні ще 5 тис. терміналів Starlink

Українській військовий налаштовує Starlink. Фото: Генштаб ЗСУУкраїнській військовий налаштовує Starlink. Фото: Генштаб ЗСУ

Україна отримала від Польщі додаткові 5 тисяч терміналів Starlink, які забезпечать безперебійний зв’язок у лікарнях, школах та на об’єктах критичної інфраструктури.

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, ці термінали передадуть до прифронтових регіонів, де через обстріли та знищення базових станцій недоступний мобільний зв’язок.

«Старлінки допомагатимуть жителям прифронтових територій залишатися на зв’язку: телефонувати рідним, викликати екстрені служби, читати новини. Через обстріли та руйнування базових станцій на деокупованих територіях звичайний зв’язок недоступний», — написав він. 

За його словами, Україна отримала понад 50 тисяч терміналів Starlink від міжнародних партнерів й донорів. Зокрема 29,5 тисяч від Польщі.

Раніше повідомлялось, що Польща планує придбати 5 тисяч комплектів супутникового інтернету Starlink для України.

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