Естонія передасть Україні 10 тисяч артбоєприпасів

Україна отримає від Естонії 10 тисяч артбоєприпасів. Ілюстраційне фото: Getty Images

Естонія надасть Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів, а також сухі пайки для потреб Збройних сил України.

Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур перед засіданням Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у Брюсселі, пише Суспільне.

«Або на цьому тижні, або на наступному, ми доставимо 10 тисяч боєприпасів калібром 155 мілімітрів. Ми також доставимо 750 тисяч пакунків з їжею для солдатів. І ми продовжимо також беззбиткову діяльність в тому сенсі, що ми купуємо, за допомогою наших друзів з різних європейських країн, амуніцію для Збройних сил України», — зазначив Ханно Певкур.

Він також додав, що зустрінеться із міністром оборони України Рустемом Умєровим та обговорить із ним основні потреби української армії.

«Ми всі розуміємо, що на лінії фронту важко. Ми фактично повинні збільшити військову допомогу Україні. І ми це робимо. І ми будемо обговорювати з нашими партнерами, що ми можемо зробити більше, тому що Україні потрібна краща позиція для мирних переговорів», — каже Ханно Певкур.

Нагадаємо, Естонія закупить військову техніку та обладнання на суму 100 мільйонів євро для України. Зокрема — безпілотники, водні судна, медичне обладнання та інші предмети, виготовлені естонськими оборонними підприємствами.