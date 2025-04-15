Миколаївщина отримає частину з ₴1,8 млрд на відновлення прифронтових громад
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- Марія Хаміцевич
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16:26, 15 квітня, 2025
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Кабінет Міністрів України виділив 1,8 мільярда гривень для підтримки 180 громад у дев’яти прифронтових регіонах, серед яких і Миколаївська область.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Кошти спрямують на відновлення громад, які постраждали від бойових дій. Зокрема, вони підуть на:
- аварійно-відновлювальні роботи після обстрілів;
- будівництво захисних укриттів;
- закупівлю спеціалізованої техніки для комунальних служб;
- ремонт об’єктів критичної інфраструктури, зокрема тепломереж та газових систем.
Серед регіонів, які отримають фінансування, також — Харківщина, Сумщина, Донеччина, Луганщина, Херсонщина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.
Нагадаємо, що раніше Кабмін виділив 500 мільйонів гривень для покриття витрат на комунальні послуги в медичних закладах семи постраждалих регіонів. Серед них Миколаївська та Херсонська області. А також, для Донецької, Запорізької, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Зокрема, 1,5 мільярда гривень дотації спрямували регіонам, які найбільше потребують фінансової допомоги.
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