Миколаївщина отримає частину з ₴1,8 млрд на відновлення прифронтових громад, фото: «МикВісті»

Кабінет Міністрів України виділив 1,8 мільярда гривень для підтримки 180 громад у дев’яти прифронтових регіонах, серед яких і Миколаївська область.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Кошти спрямують на відновлення громад, які постраждали від бойових дій. Зокрема, вони підуть на:

аварійно-відновлювальні роботи після обстрілів;

будівництво захисних укриттів;

закупівлю спеціалізованої техніки для комунальних служб;

ремонт об’єктів критичної інфраструктури, зокрема тепломереж та газових систем.

Серед регіонів, які отримають фінансування, також — Харківщина, Сумщина, Донеччина, Луганщина, Херсонщина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Нагадаємо, що раніше Кабмін виділив 500 мільйонів гривень для покриття витрат на комунальні послуги в медичних закладах семи постраждалих регіонів. Серед них Миколаївська та Херсонська області. А також, для Донецької, Запорізької, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Зокрема, 1,5 мільярда гривень дотації спрямували регіонам, які найбільше потребують фінансової допомоги.