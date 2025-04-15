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Миколаївщина отримає частину з ₴1,8 млрд на відновлення прифронтових громад

Миколаївщина отримає частину з ₴1,8 млрд на відновлення прифронтових громад, фото: «МикВісті»Миколаївщина отримає частину з ₴1,8 млрд на відновлення прифронтових громад, фото: «МикВісті»

Кабінет Міністрів України виділив 1,8 мільярда гривень для підтримки 180 громад у дев’яти прифронтових регіонах, серед яких і Миколаївська область.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Кошти спрямують на відновлення громад, які постраждали від бойових дій. Зокрема, вони підуть на:

  • аварійно-відновлювальні роботи після обстрілів;
  • будівництво захисних укриттів;
  • закупівлю спеціалізованої техніки для комунальних служб;
  • ремонт об’єктів критичної інфраструктури, зокрема тепломереж та газових систем.

Серед регіонів, які отримають фінансування, також — Харківщина, Сумщина, Донеччина, Луганщина, Херсонщина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Нагадаємо, що раніше Кабмін виділив 500 мільйонів гривень для покриття витрат на комунальні послуги в медичних закладах семи постраждалих регіонів. Серед них Миколаївська та Херсонська області. А також, для Донецької, Запорізької, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Зокрема, 1,5 мільярда гривень дотації спрямували регіонам, які найбільше потребують фінансової допомоги.

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