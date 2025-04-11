Миколаївщина отримає дотацію на оплату комуналки в лікарнях

Табличка на в'їзді до Миколаївської області. Ілюстративне фото outofoffice.com.ua

Кабінет міністрів виділив 500 мільйонів гривень для покриття витрат на комунальні послуги в медичних закладах семи постраждалих регіонів. Серед них Миколаївська та Херсонська області. А також, для Донецької, Запорізької, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

Як повідомив Прем‘єр-міністра України Денис Шмигаль, Кабмін ухвалив низку рішення для підтримки громад.

Зокрема,1,5 мільярди гривень дотації спрямували регіонам, які найбільше потребують фінансової допомоги. Ще майже один мільярд гривень отримають громади з обмеженими надходженнями від податку на доходи фізичних осіб, земельного податку та єдиного податку. Це дозволить забезпечити належний рівень послуг для населення навіть у складних умовах.

Також уряд ухвалив рішення продовжити постачання природного газу за режимом публічних спеціальних обов’язків для підприємств теплопостачання до 31 жовтня 2025 року.

— Це означає збереження пільгових цін на газ виробникам тепла для потреб населення та бюджетних установ. Наприкінці березня Уряд також продовжив пільгові ціни на газ для населення. Відповідно, тарифи на тепло, гарячу воду і газ будуть і надалі без змін. Субсидії на неопалювальний сезон будуть перепризначені автоматично абсолютній більшості тих, хто їх зараз отримує, — повідомив Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялось, що Кабмін виділив 50 мільйонів гривень на реконструкцію госпіталю ветеранів війни у Миколаєві.