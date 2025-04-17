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Артсистеми Zuzana і ракети до ППО: Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги

ЗРК IRIS-T. Фото: Diehl DefenceЗРК IRIS-T. Фото: Diehl Defence

Німеччина передала українським військовим черговий пакет допомоги до якого увійшли ракети до системи ППО IRIS-T, артсистеми Zuzana-2, бронетехніка та піхотне озброєння.

Про це йдеться на урядовому сайті Німеччини.

Загалом Німеччина надала військову допомогу Україні на суму приблизно 28 мільярдів євро, яка  фінансується за рахунок коштів федерального бюджету та поставок із запасів Бундесверу. 

Новий пакет включає боєприпаси для танків Leopard 2, три самохідні колісні артилерійські установки Zuzana 2, 27 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм та ще тисячу — калібру 122 мм. Також до України надійдуть шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2, чотири машини розмінування WiSENT 1 MC і дві мінні рала.

Значну частину допомоги складають сучасні безпілотні системи та піхотне озброєння. Серед переданого обладнання — 150 баражуючих боєприпасів HF-1, 10 морських дронів Sonobot і 70 розвідувальних безпілотників Vector.

Також Німеччина передала широкий спектр піхотного спорядження: 92 інфрачервоні біноклі, 187 лазерних далекомірів, 150 тисяч турнікетів і понад 1,3 тисячі спальних мішків, а також штурмові гвинтівки та інші засоби оснащення.

Раніше Уряд Німеччини виділив Україні додаткові 3 мільярди євро на військову допомогу в 2025 році в рамках схваленого Бундестагом плану масштабної фіскальної реформи.

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