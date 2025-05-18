«Дякуємо Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів»: Зеленський після аудієнції з Папою Римським

Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським. Фото: Офіс Президента України

У неділю, 18 травня, Папа Римський Лев XIV зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським та першою леді.

Про це повідомляє Vatican News.

Після завершення меси глав держав та урядів запросили до собору Святого Петра для привітання з Папою Римським Левом XIV. Пізніше пресслужба Святого Престолу оприлюднила відео із зустрічі Лева XIV із подружжям Зеленських.

Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським. Фото: Офіс Президента України

Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським. Фото: Офіс Президента України

В свою чергу Володимир Зеленський подякував Папі Римському за аудієнцію та пропозицію, аби Ватикан став місце мирних переговорів України та РФ.

«Для мільйонів людей у світі Понтифік є символом надії на мир. І авторитет та голос Святого Престолу можуть відіграти важливу роль у завершенні цієї війни. Дякуємо Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією. Ми готові до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів. Дякуємо за підтримку України й за чіткий голос на захист справедливого й тривалого миру», — написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що новий Папа Римський Лев XIV 18 травня офіційно вступив на посаду, ставши першим американцем на чолі Святого престолу.