Новий Папа Римський Лев XIV офіційно зійшов на престол. Фото: Суспільне

Новий Папа Римський Лев XIV у неділю, 18 травня, офіційно вступив на посаду, ставши першим американцем на чолі Святого престолу.

Про це повідомляє видання AP.

На площі Святого Петра у Римі зібрались десятки тисяч людей, а також низка світових лідерів, зокрема й президент України Володимир Зеленський, який прибув зі своєю дружиною.

Новий Папа Римський Лев XIV офіційно зійшов на престол. Фото: Суспільне Новий Папа Римський Лев XIV офіційно зійшов на престол. Фото: Суспільне

Новий понтифік проголосив послання про єдність під час інавгураційної меси. У своїй проповіді Лев XIV сказав, що хоче служити вірянам через два виміри папства: любов і єдність.

— Я хотів би, щоб нашим першим великим бажанням була єдність Церкви, знак єдності та причастя, який стане запорукою для примиреного світу, — сказав Лев XIV.

В ході церемонії Папа отримав символи папства — вовняну накидку на плечі і так званий «перстень рибалки».

Новий Папа Римський Лев XIV офіційно зійшов на престол. Фото: Суспільне Новий Папа Римський Лев XIV офіційно зійшов на престол. Фото: Суспільне

Нагадаємо, 69-річний Роберт Прево був обраний конклавом на другий день. Після того, як 21 квітня цього року, у своїй резиденції, розташованій у ватиканському будинку Санта-Марта, помер Папа Франциск.