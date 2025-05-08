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Над Ватиканом білий дим — кардинали обрали нового Папу

Дим на Ватиканом. Фото: Vatican mediaДим на Ватиканом. Фото: Vatican media

У четвер, 8 травня, у Ватикані завершився конклав, який розпочався напередодні — 7 травня. Після чотирьох раундів голосування 133 кардинали-виборці обрали 267-го Папу Римського. 

Як повідомили в Департаменті інформації Української Греко-Католицької Церкви, о 19:07 за київським часом над Сикстинською каплицею з’явився білий дим — знак того, що Церква отримала нового Понтифіка.

Очікується, що невдовзі на центральному балконі базиліки святого Петра з’явиться кардинал-протодиякон Його Еміненція Домінік Мамберті. Він урочисто проголосить знамениту латинську формулу «Habemus Papam» («Маємо Папу») та оголосить ім’я новообраного Наступника.

Після цього новообраний Понтифік у білому папському одязі вийде на балкон, звернеться до вірних із першим словом.

У цьогорічному конклаві брали участь 133 кардинали, які не досягли 80-річного віку. Серед них був і представник УГКЦ — кардинал Микола Бичок. За швидкістю ухвалення рішення цей конклав став одним із найкоротших у сучасній історії Церкви.

Нагадаємо, що 21 квітня цього року, у своїй резиденції, розташованій у ватиканському будинку Санта-Марта, помер Папа Франциск.

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