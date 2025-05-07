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У Ватикані розпочався конклав для вибору нового Папи Римського

Римо-католицькі кардинали зберутьсяна таємний конклав, фото: ReutersРимо-католицькі кардинали зберуться на таємний конклав, фото: Reuters

У середу, 7 травня, кардинали розпочнуть вибори нового Папи Римського, повністю усамітнившись від світу.

Про це повідомляє Reuters.

Після урочистої меси в базиліці Святого Петра вони зайдуть до Сікстинської капели, де розпочнеться таємний конклав. Саме там кардинали обиратимуть наступника Папи Франциска, який помер минулого місяця.

За традицією Папу рідко обирають у перший день голосування, тому процес може тривати кілька днів. Щоб стати 267-м понтифіком, один із кардиналів має отримати підтримку двох третин голосів.

У середу відбудеться лише одне голосування, а потім кардинали зможуть голосувати до чотирьох разів на день. Після кожного туру бюлетені спалюватимуть: чорний дим означатиме, що рішення не прийнято, а білий дим і дзвін дзвонів сповістять про обрання нового глави Католицької Церкви.

Нагадаємо, що 21 квітня 2025 року у своїй резиденції, розташованій у ватиканському будинку Санта-Марта, помер Папа Франциск.

Деякі ЗМІ повідомили, що причиною смерті Папи Римського Франциска міг стати інсульт.

Як повідомлялось раніше, на церемонію прощання з Папою Римським приїхали чимало світових лідерів, зокрема колишній президент США Джо Байден та нинішній лідер країни Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський, лідер Франції Емманюель Макрон, а також президенти Аргентини, Литви, Японії, Єврокомісії прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, його італійська колега Джорджія Мелоні та чимало інших.

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