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Зеленський планує поїхати до Ватикану на прощання з Папою Римським

Володимир Зеленський та Папа Римський Франциск. Фото: соцмережа X/ Володимир ЗеленськийВолодимир Зеленський та Папа Римський Франциск. Фото: соцмережа X/ Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський планує поїхати на церемонію прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані. 

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на власні джерела, які обізнані з планами президента.

За словами співрозмовників, Володимир Зеленський планує відвідати події, дати яких наразі ще не визначені з боку Святого престолу. 

«В Офісі президента очікують дату поховання Папи і готують візит президента до Рима та Ватикану на прощання з понтифіком», — зазначив він, підкресливши, що йдеться про візит саме на церемонію прощання.

Нагадаємо, що Папа Франциск помер вранці у понеділок, 21 квітня у своїй резиденції у Домі Святої Марти у Ватикані у віці 88 років.

Раніше президент Володимир Зеленський прокоментував звістку про смерть Папи Римського Франциска, наголосивши, що він молився за мир в Україні.

Також деякі ЗМІ повідомили, що причиною смерті Папи Римського Франциска міг стати інсульт. 

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