Зеленський планує поїхати до Ватикану на прощання з Папою Римським
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- Даріна Мельничук
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12:03, 22 квітня, 2025
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Президент України Володимир Зеленський планує поїхати на церемонію прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на власні джерела, які обізнані з планами президента.
За словами співрозмовників, Володимир Зеленський планує відвідати події, дати яких наразі ще не визначені з боку Святого престолу.
«В Офісі президента очікують дату поховання Папи і готують візит президента до Рима та Ватикану на прощання з понтифіком», — зазначив він, підкресливши, що йдеться про візит саме на церемонію прощання.
Нагадаємо, що Папа Франциск помер вранці у понеділок, 21 квітня у своїй резиденції у Домі Святої Марти у Ватикані у віці 88 років.
Раніше президент Володимир Зеленський прокоментував звістку про смерть Папи Римського Франциска, наголосивши, що він молився за мир в Україні.
Також деякі ЗМІ повідомили, що причиною смерті Папи Римського Франциска міг стати інсульт.
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