  • середа

    21 травня, 2025

  • 16.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 21 травня , 2025 середа

  • Миколаїв • 16.6° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Майже 3 тисячі жителів Одещини подали заявки на компенсацію за зруйноване житло

Насліжки російського удару по житловому будинку на Одещині. Фото: Офіс ПрезидентаНасліжки російського удару по житловому будинку на Одещині. Фото: Офіс Президента

На Одещині майже три тисячі людей подали заявки на компенсацію за житло, яке постраждало через російські атаки. Загальна сума допомоги, виплаченої державою в межах програми «єВідновлення», перевищила 235 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Одеській ОВА, пише «Суспільне».

Станом на травень цього року надійшло 2985 заяв на компенсацію за пошкоджені будинки. З них, 685 людей вже отримали кошти на поточний ремонт. Зазначається, що це понад 37 мільйонів гривень.

Крім того, 61 заявник отримав перший платіж на капітальний ремонт, це понад 14 мільйонів гривень. Ще 18 заявників отримали другий платіж, на майже 2 мільйони гривень. Загалом майже 54 мільйона гривень.

Наразі 1737 заяв перебувають на розгляді комісій. Водночас по 340 зверненнях люди отримали відмову, а ще 144 заяви тимчасово «заморожені» — переважно через відсутність власників на місці, що ускладнює перевірку пошкоджень.

Окремо 297 мешканців області подали заявки на компенсацію за повністю зруйноване житло. Із них 142 вже отримали житлові сертифікати на загальну суму понад 182 мільйони гривень, решті — відмовлено.

За інформацією ОВА, житло пошкоджене чи зруйноване у 37 територіальних громадах області з початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що обласна влада Одещини показала результати відновлення будинку в Сергіївці, який був зруйнований під час російського ракетного обстрілу 1 липня 2022 року.

Останні новини про: Відбудова

Одеська ОВА показала, як відновили будинок, зруйнований російською ракетою
На Херсонщині 5 родин отримали житлові сертифікати за зруйновані оселі
Херсон уклав угоду про стратегічне партнерство з двома французькими містами
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві витратять понад ₴3 млн на перевірку якості води в бюветах

Світлана Іванченко
новини

Понад третина держкомпаній Миколаївщини не подала фінзвіти за 2024 рік

Світлана Іванченко
новини

Миколаївщина — серед лідерів за кількістю підривів на мінах в Україні

Даріна Мельничук
новини

Депутат «Пропозиції» Мосін змінив свою думку, і вважає, що медицину Миколаєва треба зробити приватною

Катерина Середа
новини

«Не втручайтесь у те, що працює»: депутат Кісельова розкритикувала реорганізацію лікарень у Миколаєві

Катерина Середа

Останні новини про: Відбудова

Херсон уклав угоду про стратегічне партнерство з двома французькими містами
На Херсонщині 5 родин отримали житлові сертифікати за зруйновані оселі
Одеська ОВА показала, як відновили будинок, зруйнований російською ракетою

Виконкому пропонують знести ще чотири кіоски у Миколаєві до кінця літа

Миколаївщина — серед лідерів за кількістю підривів на мінах в Україні

9 годин тому

Понад третина держкомпаній Миколаївщини не подала фінзвіти за 2024 рік

Головне сьогодні