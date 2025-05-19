Одеська ОВА показала, як відновили будинок, зруйнований російською ракетою

Відновлений, після російських ударів, житловий будинок на Одещині. Фото: Одеська ОВА

Обласна влада Одещини показала результати відновлення будинку в Сергіївці, який був зруйнований під час російського ракетного обстрілу 1 липня 2022 року.

Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, процес відбудови на завершальній стадії. Наразі проводяться роботи з благоустрою прилеглої території.

Відновлений, після російських ударів, житловий будинок на Одещині. Фото: Одеська ОВА Відновлений, після російських ударів, житловий будинок на Одещині. Фото: Одеська ОВА Відновлений, після російських ударів, житловий будинок на Одещині. Фото: Одеська ОВА

У межах проєкту вже відновили конструкції будівлі, утеплили фасади, пофарбували під’їзди, встановили нову покрівлю. У під’їздах облаштовані ліфти, пандуси та поручні. У квартирах виконали повний внутрішній ремонт, включно з облаштуванням санвузлів.

—У кімнатах квартир влаштовано лінолеум та плінтуси, пофарбовано стіни, встановлено двері та облаштовано санітарні вузли, — зазначив Олег Кіпер.

Крім того, у будинку з’явилося повноцінне укриття, яке відповідає стандартам безпеки.

Відбудову розпочали наприкінці 2023 року, і фінансується з коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Насліжки російського удару по житловому будинку на Одещині. Фото: Офіс Президента

Олег Кіпер підкреслив, що цей об’єкт став одним із пріоритетних для регіону, оскільки під час вибуху два під’їзди були суттєво пошкоджені, а один — зруйнований повністю. Загалом постраждали 105 із 106 квартир у будинку.

Нагадаємо, що у ніч на 1 липня 2022 рок одна з російських ракет, випущених із літака, вдарила в житловий будинок в Одеській області. Інша ракета прилетіла по базі відпочинку в Білгород-Дністровському районі.