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Уряд Швеції виділив Україні $500 млн на посилення обороноздатності

Прапори Швеції та України. Ілюстративне фото: EPA-EFE/Claudio BrescianiПрапори Швеції та України. Ілюстративне фото: EPA-EFE/Claudio Bresciani

Уряд Швеції ухвалив рішення про виділення Україні близько 4,8 мільярда шведських крон на зміцнення обороноздатності. Це близько 500 мільйонів доларів. Допомога надається в рамках 19-го пакета військової підтримки. 

Про це повідомили в Міністерстві оборони Швеції. 

Збройним силам Швеції доручили переказати кошти до міжнародних фондів та ініціатив, які підтримують українську армію.

«Міжнародна спільнота створила низку багатосторонніх фондів та ініціатив, спрямованих на закупівлю матеріально-технічного забезпечення та обладнання для зміцнення обороноздатності України. Швеція робить свій внесок у декілька з них», — йдеться у повідомленні. 

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Фінансування охоплює низку напрямків. Зокрема, коаліція з розмінування отримає 100 мільйонів крон на закупівлю спеціального обладнання. Коаліція дронів — 300 мільйонів крон для придбання безпілотників різних типів. Коаліція з морської безпеки — 50 мільйонів крон на підготовку українських моряків. А коаліція систем управління та ІТ — 30 мільйонів крон на розбудову цифрової системи управління обороною (Delta).

Окрім того, Швеція погодила додатковий внесок у понад один мільярд крон у межах так званої «данської моделі» закупівель озброєнь, а також 418 мільйонів крон на обладнання для бронетехніки, яке буде закуповувати Данія.

Ще 550 мільйонів крон підуть на участь у міжнародних ініціативах з постачання боєприпасів, зокрема у межах чеської програми.

Додатково уряд виділив понад один мільярд крон на закупівлю систем протиповітряної оборони та далекобійних дронів для ураження ворожих цілей у глибині фронту.

Раніше прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон анонсував найбільший план військового переозброєння країни з часів Холодної війни.

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