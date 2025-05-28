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Німеччина обіцяє Україні військову допомогу на €5 млрд

Прапори України та Німеччини. Ілюстративне фото: УкрінформПрапори України та Німеччини. Ілюстративне фото: Укрінформ

Міністри оборони Німеччини та України — Борис Пісторіус і Рустем Умєров — підписали в Берліні угоду про масштабну військову підтримку України на суму близько п'яти мільярдів євро. 

Про це повідомили в Міністерстві оборони Німеччини.

«Зазначені заходи підтримки Збройних сил України мають загальний обсяг близько п'яти мільярдів євро. Кошти надходять із вже затвердженого Бундестагом бюджету», — йдеться у повідомленні.

Згідно з домовленістю, Німеччина фінансуватиме виробництво далекобійного озброєння безпосередньо в Україні, і перші системи можуть бути передані ЗСУ вже найближчими тижнями. Йдеться про вже наявні зразки, що дозволить українським військовим використовувати їх без додаткової підготовки.

У 2025 році очікується серійне виробництво значної кількості таких систем, хоча подробиць не розкривають.

Окрім того, Німеччина продовжить постачання артилерійських снарядів, систем ППО, стрілецької зброї та іншого наземного озброєння. Окремий напрям — створення ремонтної інфраструктури в Україні. Йдеться про запуск спільного підприємства між українськими та німецькими оборонними компаніями.

Також у межах допомоги Німеччина забезпечить підтримку у сферах зв’язку та військової медицини.

Раніше, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна, а також США, Франція та Велика Британія більше не обмежують використання своєї зброї українськими силами щодо ударів по території Росії.

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