Канадські ВМС готові допомогти з розмінуванням Чорного моря, — посол Канади в Україні

Фахівці знищують викинуту міну. Фото: Оперативне командування «Південь»

Військово-морські сили Канади готові допомогти Україні з розмінуванням Чорного моря.

Про це заявила Пані посол Канади в Україні Наталка Цмоць на Black Sea Security Forum.

За її словами, Канада продовжує підтримувати Україну та всю Європу. Зокрема, країна готова допомогти Україні з розмінуванням Чорного моря.

— Якою буде наша подальша підтримка України? Наприклад, у нас є канадські ВМС, які готові допомагати з розмінуванням Чорного моря. Так, на перший погляд, може здаватися, що Канада далеко (від України та її проблем, — прим.). Але ми маємо чітку позицію — Канада з Україною та Європою. І нам всім є, про що подумати, — зазначила Наталка Цмоць.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині може з’явитися Центр підводного розмінування та аварійно-рятувальних робіт на воді.

Нагадаємо, Канада передала миколаївським піротехнікам роботизований комплекс для розмінування.