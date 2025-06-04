Мешканці Вознесенщини врятували косулю та передали до реабілітаційного центру

На Вознесенщині місцеві жителі врятували косулю. Фото: Вознесенська міська рада

У Вознесенському районі Миколаївської області місцеві мешканці знайшли маленьку косулю та звернулися по допомогу до пункту тимчасового утримання тварин.

Про це повідомили у міській раді Вознесенська.

Зазначається, що «маленьку та розгублену косулю» помітили небайдужі жителі громади та одразу зателефонували до пункту. Керівниця установи Наталія зв’язалася з Центром реабілітації диких тварин, який функціонує на базі кінно-спортивного клубу в Київській області.

«На щастя, там погодились прийняти малу косулю. Її зустріла зоозахисниця та спеціалістка по диких тваринах Наталія Попова, яка нині опікується нею», — йдеться у повідомленні.

У міськраді також додали, що керівниця пункту особисто доставила тварину до центру, а волонтери допомогли зібрати кошти на транспортування.

На Вознесенщині місцеві жителі врятували косулю. Фото: Вознесенська міська рада На Вознесенщині місцеві жителі врятували косулю. Фото: Вознесенська міська рада

Фахівці пояснили, що в природі самки косулі часто залишають своїх малюків на деякий час, аби не привертати увагу хижаків.

«Малюк не покинутий — мама поруч і повертається, коли безпечно. Найкраще, що ми можемо зробити в такому випадку — не втручатися. Та якщо вже тварина потрапила до рук людини — зробімо все, щоб врятувати її», — зазначили у міськраді.

Нагадаємо, у Миколаєві 18 травня відбулася виставка-прилаштування безпритульних тварин. Нову домівку знайшли 13 чотирилапих.