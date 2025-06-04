Мешканці Вознесенщини врятували косулю та передали до реабілітаційного центру
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- Даріна Мельничук
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21:37, 04 червня, 2025
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У Вознесенському районі Миколаївської області місцеві мешканці знайшли маленьку косулю та звернулися по допомогу до пункту тимчасового утримання тварин.
Про це повідомили у міській раді Вознесенська.
Зазначається, що «маленьку та розгублену косулю» помітили небайдужі жителі громади та одразу зателефонували до пункту. Керівниця установи Наталія зв’язалася з Центром реабілітації диких тварин, який функціонує на базі кінно-спортивного клубу в Київській області.
«На щастя, там погодились прийняти малу косулю. Її зустріла зоозахисниця та спеціалістка по диких тваринах Наталія Попова, яка нині опікується нею», — йдеться у повідомленні.
У міськраді також додали, що керівниця пункту особисто доставила тварину до центру, а волонтери допомогли зібрати кошти на транспортування.
Фахівці пояснили, що в природі самки косулі часто залишають своїх малюків на деякий час, аби не привертати увагу хижаків.
«Малюк не покинутий — мама поруч і повертається, коли безпечно. Найкраще, що ми можемо зробити в такому випадку — не втручатися. Та якщо вже тварина потрапила до рук людини — зробімо все, щоб врятувати її», — зазначили у міськраді.
Нагадаємо, у Миколаєві 18 травня відбулася виставка-прилаштування безпритульних тварин. Нову домівку знайшли 13 чотирилапих.
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