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Україна евакуювала 176 осіб з Ізраїлю напередодні ударів США

Україна евакуювала громадян з Ізраїлю напередодні ударів США по ядерних об'єктах Ірану. Фото: Associated PressУкраїна евакуювала громадян з Ізраїлю напередодні ударів США по ядерних об'єктах Ірану. Фото: Associated Press

Напередодні американських авіаударів по ядерних об’єктах в Ірані Україна провела евакуацію 176 своїх громадян та громадян країн-партнерів із зони потенційної небезпеки.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, українські дипломати разом із Головним управлінням розвідки Міноборони евакуювали людей з Ізраїлю до Єгипту. Також триває вивезення громадян з території Ірану до Азербайджану.

Серед евакуйованих — не лише українці, а й громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США.

Зеленський також доручив МЗС України та ГУР забезпечити всі можливості для необхідного захисту українців на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Крім того, гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі оголосив про скликання позачергового засідання Ради керуючих МАГАТЕ. Причина — ескалація ситуації на Близькому Сході після авіаударів США по Ірану.

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