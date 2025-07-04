Президент Чехії заявив, що після виборів підтримка України може опинитися під загрозою

Президент Чехії Петр Павел. Фото: GETTY IMAGES

Президент Чехії Петр Павел заявив, що після парламентських виборів у жовтні країна не може гарантувати продовження військової підтримки України. Він не виключив можливу зміну урядової політики щодо Києва.

Про це Петр Павел сказав у інтерв’ю ВВС.

Він зазначив, що вибори можуть привести до формування нового уряду, пріоритети якого складно зараз передбачити, але від цього залежатимуть ключові стратегічні рішення.

«Зараз усі мої зусилля зосереджені на збереженні єдиного підходу до питань безпеки та оборони, включно з нашою політикою щодо України. Оскільки я вважаю, що підтримка України — це невід'ємна частина нашої власної безпеки», — сказав Петр Павел.

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За інформацією BBC, Чехія під керівництвом президента Павела стала одним із найбільш надійних партнерів України, серед іншого запровадивши програму поставок артилерійських снарядів. Раніше Павел запевнив, що ця ініціатива залишиться поза загрозою.

У бесідах із лідерами парламентських партій президент наголосив на важливості збереження безпекових принципів, але визнав, що остаточні гарантії можна буде дати тільки після виборів.

«Я обговорив з ними необхідність збереження тих самих принципів у сфері безпеки і зовнішньої політики навіть після виборів. Однак, звісно, зараз я не можу дати гарантій — багато чого залежатиме від їхніх підсумків», — зазначив Петр Павел.

Вибори в Чехії відбудуться 3–4 жовтня. Уперше брати участь зможуть чехи, які проживають за кордоном, що може вплинути на явку. Серед фаворитів на пост прем’єра — ексголова уряду Андрій Бабіш (2017–2021). Павел покладає певну невпевненість на можливий змінний курс країни на підтримку України, якщо Бабіш стане прем’єром.

Нині уряд очолює Петр Фіала з Громадянської демократичної партії, який підтримує Україну у її протистоянні повномасштабному вторгненню Росії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що наступного року Україна отримає додаткові 400 тисяч боєприпасів у межах чеської ініціативи.