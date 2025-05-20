Цьогоріч Україна отримає ще 400 тисяч боєприпасів від Чехії

Прем’єр-міністри України та Чехії Денис Шмигаль та Петр Фіала, фото: Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що наступного року Україна отримає додаткові 400 тисяч боєприпасів у межах чеської ініціативи.

Про це він заявив після зустрічі з главою уряду Чехії Петром Фіалою.

У 2024 році, за словами Шмигаля, Україна вже отримала близько 1,5 мільйона снарядів різного калібру. Загальна військова допомога від Чехії з 2022 року сягнула 900 мільйонів доларів. Окрім цього, обсяг річної підтримки збільшено до понад 43 мільйонів доларів.

Окремо прем’єри домовилися про активізацію торгівлі, а також партнерство в енергетиці, агросекторі, медицині, транспорті та відбудові України.

Нагадаємо, що також сторони обговорили розширення військової, фінансової та гуманітарної допомоги, посилення співпраці в оборонній сфері, зокрема в підготовці українських пілотів літаків F-16.