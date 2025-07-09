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Мерц обіцяє надалі підтримувати Україну: «Ресурси дипломатії вичерпані»

Фрідріх Мерц. Фото: BundesregierungФрідріх Мерц. Фото: Bundesregierung

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу, 9 липня, заявив, що «дипломатичні засоби» щодо врегулювання російсько-української війни вичерпані.

Про це він сказав під час дебатів щодо бюджету в Бундестазі та пообіцяв подальшу допомогу Німеччини Україні.

— Ми маємо тверезо оцінити поточну загрозливу ситуацію. Ми маємо ухвалити важливі рішення. Ми продовжимо допомагати Україні, навіть попри опір проросійської правої сили тут, у цьому парламенті. Ми продовжимо цю підтримку, — запевнив Фрідріх Мерц.

Відтак німецький канцлер наголосив: «засоби і ресурси дипломатії вичерпані».

— Засоби і ресурси дипломатії вичерпані коли злочинний режим відкрито ставить під сумнів право на існування цілої країни, застосовуючи військову силу, і прагне знищити політичний лад свободи на всьому європейському континенті. Федеральний уряд, який я очолюю, зробить усе від нього залежне, щоб цього не сталося, — наголосив Фрідріх Мерц.

Нагадаємо, що президент Чехії Петр Павел заявив, що після парламентських виборів у жовтні країна не може гарантувати продовження військової підтримки України. Він не виключив можливу зміну урядової політики щодо Києва.

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