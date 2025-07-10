Миколаївські рятувальники отримали нову техніку від Данії та UNOPS

Миколаївські рятувальники отримали нову техніку від Данії. Фото: Миколаївська ОВА

У четвер, 10 липня, миколаївські рятувальники отримали вантажівку Ford і трал Kassbohrer. Спецтехніку закупили в межах програми міжнародної підтримки, яку координує Данія у партнерстві з UNOPS.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської ОВА.

Голова ОВА Віталій Кім подякував міжнародним партнерам за допомогу й наголосив на її стратегічному значенні.

— Умови, в яких сьогодні працюють рятувальники — надзвичайно складні, особливо в прифронтових регіонах. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб наші служби мали все необхідне для оперативного реагування та виконання своїх завдань, — сказав Віталій Кім.

Миколаївські рятувальники отримали нову техніку від Данії. Фото: Миколаївська ОВА Миколаївські рятувальники отримали нову техніку від Данії. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївські рятувальники отримали нову техніку від Данії. Фото: Миколаївська ОВА Миколаївські рятувальники отримали нову техніку від Данії. Фото: Миколаївська ОВА

Керівник обласного управління ДСНС Микола Панасенко зазначив, що передана техніка значно підвищує ефективність роботи.

— Ця техніка дозволить нам значно швидше та безпечніше доправляти важке обладнання до місць проведення рятувальних робіт. Це не просто транспорт — це підвищення мобільності та ефективності під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, — зазначив Микола Панасенко.

Раніше повідомлялось, що при підтримці Данії на Миколаївщині планують створити Центр підводного розмінування.