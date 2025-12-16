 Херсон посилює антидроновий захист: з Франції надійшло 200 км сіток

  • вівторок

    16 грудня, 2025

  16 грудня , 2025 вівторок

Херсон отримав від французькі партнери 200 км сіток для посилення антидронового захисту

Херсон отримав від партнерів з Бретані 200 кілометрів глибоководних риболовецьких сіток, які допоможуть зміцнити антидроновий захист міста.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

— Це — ще один доказ того, як міжнародна солідарність здатна перетворюватися на реальну підтримку у час, коли Херсон щодня потерпає від ворожих атак, — зазначив він.

Шанько подякував асоціації Kernic Solidarités, Комітету рибалок міста Роскофф та французькій спільноті, а також Стефану Сіохану та його дружині. А також українським партнерам — ГО «SEMA Ukraine», що супроводжувала збір коштів, та ГО «ALUMNI».

Раніше повідомлялось, що на території Херсонської області наразі облаштовують антидронові тунелі на шести ділянках доріг.

