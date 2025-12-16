Херсон отримав від французькі партнери 200 км сіток для посилення антидронового захисту
- Новини Херсона
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
1:10, 16 грудня, 2025
-
Херсон отримав від партнерів з Бретані 200 кілометрів глибоководних риболовецьких сіток, які допоможуть зміцнити антидроновий захист міста.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
— Це — ще один доказ того, як міжнародна солідарність здатна перетворюватися на реальну підтримку у час, коли Херсон щодня потерпає від ворожих атак, — зазначив він.
Шанько подякував асоціації Kernic Solidarités, Комітету рибалок міста Роскофф та французькій спільноті, а також Стефану Сіохану та його дружині. А також українським партнерам — ГО «SEMA Ukraine», що супроводжувала збір коштів, та ГО «ALUMNI».
Раніше повідомлялось, що на території Херсонської області наразі облаштовують антидронові тунелі на шести ділянках доріг.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.