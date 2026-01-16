Британія виділяє Україні $26,7 млн на відновлення енергетики

Британія надає Україні 26,7 млн доларів для відновлення енергосистеми. Фото: porady.org.ua

Велика Британія у п’ятницю, 16 січня, оголосила про надання Україні додаткової фінансової допомоги для відновлення та захисту енергетичної інфраструктури. Йдеться про 20 мільйонів фунтів стерлінгів, що дорівнює 26,7 мільйона доларів, які спрямують на посилення енергетичної безпеки на тлі масованих атак Росії на енергосектор.

У британському уряді зазначили, що рішення ухвалили в період, коли обидві країни відзначають першу річницю 100-річного партнерства між Великою Британією та Україною.

У заяві наголошується, що через сильні морози та обстріли «сотні тисяч українців, включаючи дітей та школи, залишилися без опалення та електроенергії».

У Лондоні пояснили, що нове фінансування має покрити нагальні потреби мільйонів людей, які постраждали через тривалі удари по енергетичному сектору. У повідомленні йдеться, що кошти підуть на ремонт, відновлення, захист і генерацію енергії по всій країні.

«Ці кошти забезпечать життєво необхідну надзвичайну підтримку для ремонту, відновлення, захисту та генерації енергії, щоб забезпечити електроенергією та опаленням будинки, лікарні та школи в суворих зимових умовах», — зазначили в уряді Великої Британії.

Окрім цього, в межах відзначення 100-річного партнерства країна розширює програму «побратимства шкіл». Уже найближчими роками до неї долучаться ще 300 шкіл з обох країн, а загалом програмою скористаються 54 000 британських та українських учнів.

Нещодавно президент Володимир Зеленський провів нараду щодо надзвичайної ситуації в енергетичному секторі України, під час якої окрему увагу приділили становищу в Києві. На його думку, уряд має активізувати співпрацю з міжнародними партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової допомоги за тяжких погодних умов.

Слід зазначити, що Миколаївська область увійшла до переліку регіонів, по яких російські війська завдали найбільше ударів по об’єктах теплової та електричної генерації від початку опалювального сезону.