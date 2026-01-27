Жителі Чехії зібрали понад €5 млн на генератори для киян

Чеська ініціатива зібрала на генератори для киян вже понад 5 млн євро. Ілюстративне фото: Marcin Kierwiński

Чеська громадська ініціатива «Подарунок для Путіна» зібрала майже 5,3 мільйони євро на закупівлю генераторів та акумуляторів для України від початку оголошення збору.

Про це організатори повідомили у соцмережі Х. Станом на 26 січня загальна сума пожертв становить близько 128 мільйони чеських крон.

За словами керівника ініціативи Мартіна Ондрашка, у зборі SOS KYJEV вже взяли участь понад 75 тисяч людей. Кампанія спрямована на забезпечення генераторами та акумуляторами мешканців Києва, які залишаються без стабільного електропостачання в холодну пору року.

Збір коштів оголосили ввечері 21 січня. Уже впродовж перших двох годин на рахунок надійшло майже один мільйон крон (понад 41 тисяч євро). Організатори не встановлювали конкретної фінансової мети — збір залишається відкритим.

В ініціативі зазначають, що генератори не закуповують безпосередньо в Чехії: зібрані кошти передають партнерам у Києві, які займаються їх придбанням та розподілом.

Окрім «Подарунка для Путіна», кошти на генератори для України збирають і інші чеські благодійні організації, зокрема фонд «Пам’ять народу».

Раніше повідомлялось, що Варшава направила до Києва 90 електрогенераторів для підтримки міста в умовах енергетичної кризи через російські обстріли інфраструктури. Крім того, з Польщі до України доставлять ще 379 генераторів.