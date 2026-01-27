 Чеська ініціатива зібрала на генератори для киян понад €5 млн

  • вівторок

    27 січня, 2026

  • -1.9°
    Легкий переохолоджений дощ

    Миколаїв

  • 27 січня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • -1.9° Легкий переохолоджений дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Жителі Чехії зібрали понад €5 млн на генератори для киян

Чеська ініціатива зібрала на генератори для киян вже понад 5 млн євро. Ілюстративне фото: Marcin KierwińskiЧеська ініціатива зібрала на генератори для киян вже понад 5 млн євро. Ілюстративне фото: Marcin Kierwiński

Чеська громадська ініціатива «Подарунок для Путіна» зібрала майже 5,3 мільйони євро на закупівлю генераторів та акумуляторів для України від початку оголошення збору.

Про це організатори повідомили у соцмережі Х. Станом на 26 січня загальна сума пожертв становить близько 128 мільйони чеських крон.

За словами керівника ініціативи Мартіна Ондрашка, у зборі SOS KYJEV вже взяли участь понад 75 тисяч людей. Кампанія спрямована на забезпечення генераторами та акумуляторами мешканців Києва, які залишаються без стабільного електропостачання в холодну пору року.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Збір коштів оголосили ввечері 21 січня. Уже впродовж перших двох годин на рахунок надійшло майже один мільйон крон (понад 41 тисяч євро). Організатори не встановлювали конкретної фінансової мети — збір залишається відкритим.

В ініціативі зазначають, що генератори не закуповують безпосередньо в Чехії: зібрані кошти передають партнерам у Києві, які займаються їх придбанням та розподілом.

Окрім «Подарунка для Путіна», кошти на генератори для України збирають і інші чеські благодійні організації, зокрема фонд «Пам’ять народу».

Раніше повідомлялось, що Варшава направила до Києва 90 електрогенераторів для підтримки міста в умовах енергетичної кризи через російські обстріли інфраструктури. Крім того, з Польщі до України доставлять ще 379 генераторів.

Останні новини про: Війна в Україні

«Укрзалізниця» разом із сервісами таксі запустила нічну підтримку пасажирів
Зеленський анонсував нові тристоронні зустрічі між Україною, США та Росією цього тижня
В Україні до 4 травня продовжили воєнний стан і мобілізацію: Зеленський підписав закони
Реклама
Читайте також:
новини
Голова Заводського суду не погоджується з висновками НАЗК щодо його декларації

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві відкрили офіс Програми розвитку ООН для реалізації проєктів у регіоні

Даріна Мельничук
новини
«Замовні гучні заголовки про обшуки», — начальниця спорту Миколаєва звинуватила медіа у поширенні чуток, але підтвердила, що у правоохоронців є до неї питання

Світлана Іванченко
новини
Знайдене у сміттєвому контейнері в Миколаєві немовля перебуває у стабільному стані, — облздоровʼя

Аліса Мелік-Адамян
новини
З 11-ї спроби депутати Південноукраїнської міськради поновили на посаді звільненого заступника Горностая

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

В Україні до 4 травня продовжили воєнний стан і мобілізацію: Зеленський підписав закони
Зеленський анонсував нові тристоронні зустрічі між Україною, США та Росією цього тижня
«Укрзалізниця» разом із сервісами таксі запустила нічну підтримку пасажирів

Облздоровʼя: знайдене у сміттєвому баку в Миколаєві немовля — у стабільному стані

Голова Заводського суду не погоджується з висновками НАЗК щодо його декларації

7 годин тому

До 18 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 27 січня

Головне сьогодні