Франція цього місяця передасть Україні 150 генераторів, — Шмигаль

Міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що Франція у лютому передасть Україні 150 генераторів, а також виділить 71 мільйон євро на енергетичну підтримку у 2026 році.

Про це він написав у соцмережі X, пише «Європейська правда».

За словами міністра, під час зустрічі з міністром-делегатом Франції з питань зовнішньої торгівлі та інвестиційної привабливості Ніколя Форісьє сторони обговорили подальшу співпрацю в енергетичній сфері. Зокрема, українська сторона подякувала за рішення передати генератори для забезпечення критичних потреб, а також за фінансову допомогу на відновлення енергетичної інфраструктури.

Також Денис Шмигаль поінформував французьку сторону про наслідки російських обстрілів української критичної інфраструктури та обговорив із партнерами спільні двосторонні проєкти.

За його словами, раніше Франція вже передала Україні 46 вантажів із генераторами, трансформаторами та аварійним обладнанням, які нині використовують для відновлення енергосистеми.

Зазначимо, що раніше Італія доставила в Україну промислові котли та електрогенератори, щоб допомогти подолати енергетичну кризу, спричинену цілеспрямованими атаками Росії на цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, в Миколаєві облтепло задіяло понад 200 генераторів для безперебійної роботи критичної інфраструктури та опалення житлових будинків.