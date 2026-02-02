Для безперебійної роботи тепла у Миколаєві задіяли понад 200 генераторів
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Анна Гакман
-
•
-
13:39, 02 лютого, 2026
-
В Миколаєві облтепло задіяло понад 200 генераторів для безперебійної роботи критичної інфраструктури та опалення житлових будинків.
Про це стало відомо під час відкритої апаратної наради сьогодні, 2 лютого, пишуть «МикВісті».
Як розповів директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов, підприємство працює у штатному режимі, а аварійні бригади чергують цілодобово.
— Працюємо у штатному режимі. Бригади працюють цілодобово, без вихідних. Зараз в експлуатації 217 генераторів. В принципі всі задачі виконуються, — сказав Микола Логвінов.
Микола Логвінов у коментарі «МикВісті» зазначив, що 217 генераторів задіяні на різних об’єктах підприємства, а також в житлових будинках.
Нагадаємо, Микола Логвінов розповів, що з 1300 будинків, які опалює облтеплоенерго, близько 10 залишаються без тепла під час відключень електроенергії. За його словами, проблеми виникають через застаріле обладнання в будинках.
Детальніше читайте у статті «МикВісті» «Тепло, точки видачі води та робота шкіл: яка зараз ситуація у Миколаєві».
Останні новини про: Миколаївоблтеплоенерго
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.