Для безперебійної роботи тепла у Миколаєві задіяли понад 200 генераторів

В Миколаєві облтепло задіяло понад 200 генераторів для безперебійної роботи критичної інфраструктури та опалення житлових будинків.

Про це стало відомо під час відкритої апаратної наради сьогодні, 2 лютого, пишуть «МикВісті».

Як розповів директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов, підприємство працює у штатному режимі, а аварійні бригади чергують цілодобово.

— Працюємо у штатному режимі. Бригади працюють цілодобово, без вихідних. Зараз в експлуатації 217 генераторів. В принципі всі задачі виконуються, — сказав Микола Логвінов.

Микола Логвінов у коментарі «МикВісті» зазначив, що 217 генераторів задіяні на різних об’єктах підприємства, а також в житлових будинках.

Нагадаємо, Микола Логвінов розповів, що з 1300 будинків, які опалює облтеплоенерго, близько 10 залишаються без тепла під час відключень електроенергії. За його словами, проблеми виникають через застаріле обладнання в будинках.

