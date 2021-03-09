Одиннадцатилетний мальчик во время семейного путешествия на юге Израиля нашел керамическую фигурку, возраст которой датируется V-VI веками до нашей эры.

Как передает Укринформ, об этом сообщают местные СМИ.

Найденная статуэтка высотой 7 и шириной 6 см изображает женщину с обнаженной грудью, голова и шея которой обмотаны шалью.

По словам исследователей, фигурку, вероятно, носили на цепочке как символ удачи.

За сообщение о редкой находке мальчик получил награду от государства.

Напомним, в Турции археологи показали монеты, которые нашли в 2019 году во время раскопок в древнем городе Айзаной. Тогда они нашли кувшин, в котором и лежала 651 римская монета.