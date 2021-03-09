Одиннадцатилетний мальчик во время семейного путешествия на юге Израиля нашел керамическую фигурку, возраст которой датируется V-VI веками до нашей эры.
Как передает Укринформ, об этом сообщают местные СМИ.
Найденная статуэтка высотой 7 и шириной 6 см изображает женщину с обнаженной грудью, голова и шея которой обмотаны шалью.
По словам исследователей, фигурку, вероятно, носили на цепочке как символ удачи.
За сообщение о редкой находке мальчик получил награду от государства.
Напомним, в Турции археологи показали монеты, которые нашли в 2019 году во время раскопок в древнем городе Айзаной. Тогда они нашли кувшин, в котором и лежала 651 римская монета.
Также в поселке Городница Житомирской области местные жители, копая песок на берегу реки Случь, нашли 32 сребреника времен Киевской Руси.
Также археологи нашли в Ольвии уникальные сооружения VI-IV веков до нашей эры.
В Турции группа исследователей обнаружила остатки амфитеатра среднего размера диаметром около 100 метров, стены которого достигают около 14−15 метров высоты.
А группа археологов из Варшавского университета, на севере Эфиопии, при помощи беспилотника в Дебре-Гергисе обнаружили стены древней христианской церкви.
Напомним, что археологи обнаружили в Мексике храм одного из ключевых божеств в ацтекской мифологии - Шипе-Тотека («господина со снятой кожей»), культ которого был широко распространен среди древних индейцев.
Вблизи баварского города Регенсбург на юге Германии археологи обнаружили бивень мамонта длиной почти 2,5 метра.
Также в Запорожской области, на берегу между Бердянском и Приморском найдены останки жившего очень давно мамонта.
Одиннадцатилетний мальчик во время семейного путешествия на юге Израиля нашел керамическую фигурку, возраст которой датируется V-VI веками до нашей эры.
Как передает Укринформ, об этом сообщают местные СМИ.
Найденная статуэтка высотой 7 и шириной 6 см изображает женщину с обнаженной грудью, голова и шея которой обмотаны шалью.
По словам исследователей, фигурку, вероятно, носили на цепочке как символ удачи.
За сообщение о редкой находке мальчик получил награду от государства.
Напомним, в Турции археологи показали монеты, которые нашли в 2019 году во время раскопок в древнем городе Айзаной. Тогда они нашли кувшин, в котором и лежала 651 римская монета.
Также в поселке Городница Житомирской области местные жители, копая песок на берегу реки Случь, нашли 32 сребреника времен Киевской Руси.
Также археологи нашли в Ольвии уникальные сооружения VI-IV веков до нашей эры.
В Турции группа исследователей обнаружила остатки амфитеатра среднего размера диаметром около 100 метров, стены которого достигают около 14−15 метров высоты.
А группа археологов из Варшавского университета, на севере Эфиопии, при помощи беспилотника в Дебре-Гергисе обнаружили стены древней христианской церкви.
Напомним, что археологи обнаружили в Мексике храм одного из ключевых божеств в ацтекской мифологии - Шипе-Тотека («господина со снятой кожей»), культ которого был широко распространен среди древних индейцев.
Вблизи баварского города Регенсбург на юге Германии археологи обнаружили бивень мамонта длиной почти 2,5 метра.
Также в Запорожской области, на берегу между Бердянском и Приморском найдены останки жившего очень давно мамонта.