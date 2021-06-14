Фото Юлии Филимон

Первую мемориальную табличку по проекту «Последний адрес» установили репрессированному в 1930-е годы чешском поселенцу в селе Богемка Вознесенского района на Николаевщине. Почтить память расстрелянного односельчанина пришли родственники и односельчаны.

Об этом сообщает Суспільне.

Правнук репрессированного чеха Милослав Янчик рассказал, что его прадеда звали Франтик Янчик.

— В 1937 году его забрали за инакомыслие и отношение к советской власти. Он не вступал долго в колхоз. В том же году в декабре его расстреляли и больше его семья не видела, — сказал Милослав Янчик.

По словам Милослава Янчика, из-за страха в семье никак не вспоминали репрессированного родственника, который дал начало чешском рода Янчик в селе Богемка и был одним из основателей села.

В доме, где установили мемориальную табличку Франтику Янчику, в те времена проживали в его семье проживало 9 детей.

Семь писем к старшей дочери, которая проживала в Польше, стали поводом для ареста Франтика Янчика, в которых чех выражал свободные мысли о советской власти, писал о предчувствии войны и голодомора в Украине. Эту информацию его правнук Милослав Янчик узнал из архивного дела, которое хранится в Государственном архиве Николаевской области.

Проект «Последний адрес» направлен на почтение памяти о репрессированных в годы тоталитарного режима. В Украине это вторая установлена памятная табличка репрессированным чехам. На Николаевщине единственная.

Напомним, в апреле на Николаевщине открыли мемориальную доску в честь погибшего морского пехотинца Владимира Бондарюка.