В среду, 21 апреля, в поселке Каменный Мост Первомайского района, состоялось открытие мемориальной доски в честь погибшего морского пехотинца Владимира Бондарюка.

Об этом сообщает пресс-служба 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Памятную доску установили на фасаде Каменномостовской ООШ I-III ступеней, в которой с 2000 по 2011 год учился сержант Владимир Бондарюк.

На мероприятии присутствовали родные и близкие погибшего Героя, боевые побратимы, представители местной власти, волонтеры и односельчане.

Владимир Бондарюк погиб 30 октября 2020 года вблизи села Водяное Волновахского района донецкой области от сквозного пулевого ранения в голову, нанесенного парой вражеских снайперов. Вместе с ним одновременно погиб и старший сержант Михаил Старостин. У Владимира осталась жена и маленькая дочь.

Слева жена и дочь Владимира Бондарюка

Напомним, 11 февраля в Николаеве семьям погибших на Донбассе морпехов вручили ордены «За мужество» III степени.