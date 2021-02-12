|Скорость ветра:
|9.3 м/с
|Восход солнца:
|07:01
|Заход солнца:
|17:10
|Температура завтра:
|-8 C°
|Скорость ветра:
|6.8 м/с
|Восход солнца:
|07:15
|Заход солнца:
|17:09
|Температура завтра:
|-11 C°
11 февраля в Николаеве семьям погибших на Донбассе морпехов вручили ордены «За мужество» III степени.
Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
Сержанты 36-й Отдельной бригады морской пехоты Владимир Бондарюк и Михаил Старостин погибли во время обстрела из гранатометов возле Водяного. К семьям погибших бойцов 11 февраля приехали представители Минветеранов, побратимы и николаевские чиновники.
У Владимира Бондаренко осталась жена и маленькая дочь, Михаила Старостина дома не дождалась жена.
Напомним, 23 января на Николаевщине в селе Приют опрощались с морским пехотинцем, погибшим от пули снайпера на Донбассе.
5 февраля на Николаевщине попрощались с 38-летним военнослужащим 503-го отдельного батальона морской пехоты Дмитрием Власенко.
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
11 февраля в Николаеве семьям погибших на Донбассе морпехов вручили ордены «За мужество» III степени.
Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
Сержанты 36-й Отдельной бригады морской пехоты Владимир Бондарюк и Михаил Старостин погибли во время обстрела из гранатометов возле Водяного. К семьям погибших бойцов 11 февраля приехали представители Минветеранов, побратимы и николаевские чиновники.
У Владимира Бондаренко осталась жена и маленькая дочь, Михаила Старостина дома не дождалась жена.
Напомним, 23 января на Николаевщине в селе Приют опрощались с морским пехотинцем, погибшим от пули снайпера на Донбассе.
5 февраля на Николаевщине попрощались с 38-летним военнослужащим 503-го отдельного батальона морской пехоты Дмитрием Власенко.