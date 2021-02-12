11 февраля в Николаеве семьям погибших на Донбассе морпехов вручили ордены «За мужество» III степени.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Сержанты 36-й Отдельной бригады морской пехоты Владимир Бондарюк и Михаил Старостин погибли во время обстрела из гранатометов возле Водяного. К семьям погибших бойцов 11 февраля приехали представители Минветеранов, побратимы и николаевские чиновники.

У Владимира Бондаренко осталась жена и маленькая дочь, Михаила Старостина дома не дождалась жена.

Напомним, 23 января на Николаевщине в селе Приют опрощались с морским пехотинцем, погибшим от пули снайпера на Донбассе.

5 февраля на Николаевщине попрощались с 38-летним военнослужащим 503-го отдельного батальона морской пехоты Дмитрием Власенко.