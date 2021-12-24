Профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак прокомментировал последнее публичное выступление президента РФ Владимира Путина, на котором он отказал Украине в независимости и заявил, что нашу страну якобы создали большевики.

Свое мнение историк изложил в персональной колонке для НВ.

Ученый напомнил, что коммунистам удалось взять бразды правления на Украине лишь благодаря компромиссу с национальным вопросом.

— В конце концов, национализм оказался более мощной силой, чем марксизм. ХХ век показал что-то вроде правила: там, где коммунизм и национализм сочетались в массовом сознании, коммунистические движения находили широкое восприятие. Там же, где коммунизм и национализм воспринимались как противники, там коммунистические власти встречали сильные препятствия — отсюда в украинском случае имеем крестьянские восстания 1919 и 1930, Украинскую Повстанческую Армию, украинское диссидентское движение, — перечислил Ярослав Грицак.

По мнению историка, Путин поплатится за свою самонадеянность в отношении к Украине.

— Путин, как бывший гэбист, является хорошим тактиком — кнутом и пряником ему удалось безраздельно завладеть Россией. Честному россиянину сейчас место либо в тюрьме, либо в эмиграции. Но Путин, в отличие от Ленина, является провальным стратегом. Он впритык не понимает или не хочет понимать украинскую проблему. Он надеется решить ее теми же способами, которыми скрепил свою власть в России. Путин не видит, что современная российская агрессия имеет тот же эффект, что и Первая мировая война: она ускоряет процесс, который при мирных обстоятельствах забрал бы пару десятков лет — а именно евроатлантическую интеграцию Украины. С чем можно нас, украинцев, можно поздравить: тот, кто не понимает логику историки, того история непременно наказывает, — подвел к выводу Ярослав Грицак.

Напомним, на пресс-конференции Владимир Путин заявил, что создателем Украины является Владимир Ленин, а сама страна превратилась в «проект антиРоссия».