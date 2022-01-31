Ученые опубликовали подготовительные материалы КГБ, по которым вели обучение агенты комитета.
Об этом пишет «Литературная Украина».
Больше 10 пособий, включая учебник по борьбе с национализмом, предали публичности в Центре Центр исследований освободительного движения. Рассекретелись в 2022 году:
Также в числе обнародовой информации оказались рекомендации от 1955 года «как внедриться в украинское сопротивление» и дискедитировать его руководство.
В материалах КГБ нашлось и место изображениям тайников украинского подполья, фотографиям образцов их оружия, знаков отличия, реактивов для скрытого письма, медикаментов и т.д. В числе иллюстраций Комитета госбезопасности есть и щетка для одежды, которая вела к тайнику.
— В руководствах, посвященных еврейским, белорусским и балтийским националистам, можно увидеть подробное описание немалого количества организаций, в том числе и якобы действующих не в СССР, а в Израиле, Англии, США и т.д. В брошюре о борьбе с литовскими, латвийскими и эстонскими националистами авторы предлагают вербовать в агенты католическое и лютеранское духовенство. Для спецслужб приводится пример: подобный агент призвал к исповеди группу литовских националистов, а после богослужения устроил попойку, после которой так называемые «бандиты» стали легкой добычей для чекистов, — добавляют в «Литературной Украине».
Напомним, при СССР на Николаевщине репрессировали более 28 тысяч человек.
Ученые опубликовали подготовительные материалы КГБ, по которым вели обучение агенты комитета.
Об этом пишет «Литературная Украина».
Больше 10 пособий, включая учебник по борьбе с национализмом, предали публичности в Центре Центр исследований освободительного движения. Рассекретелись в 2022 году:
Также в числе обнародовой информации оказались рекомендации от 1955 года «как внедриться в украинское сопротивление» и дискедитировать его руководство.
В материалах КГБ нашлось и место изображениям тайников украинского подполья, фотографиям образцов их оружия, знаков отличия, реактивов для скрытого письма, медикаментов и т.д. В числе иллюстраций Комитета госбезопасности есть и щетка для одежды, которая вела к тайнику.
— В руководствах, посвященных еврейским, белорусским и балтийским националистам, можно увидеть подробное описание немалого количества организаций, в том числе и якобы действующих не в СССР, а в Израиле, Англии, США и т.д. В брошюре о борьбе с литовскими, латвийскими и эстонскими националистами авторы предлагают вербовать в агенты католическое и лютеранское духовенство. Для спецслужб приводится пример: подобный агент призвал к исповеди группу литовских националистов, а после богослужения устроил попойку, после которой так называемые «бандиты» стали легкой добычей для чекистов, — добавляют в «Литературной Украине».
Напомним, при СССР на Николаевщине репрессировали более 28 тысяч человек.