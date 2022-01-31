Ученые опубликовали подготовительные материалы КГБ, по которым вели обучение агенты комитета.

Об этом пишет «Литературная Украина».

Больше 10 пособий, включая учебник по борьбе с национализмом, предали публичности в Центре Центр исследований освободительного движения. Рассекретелись в 2022 году:

учебное пособие «Подрывная деятельность украинских буржуазных националистов против СССР и борьба с ними органов государственной безопасности»;

учебное пособие «Антисоветская деятельность еврейских националистов и борьба с ней органов государственной безопасности » ;

; учебное пособие «Литовские, латвийские и эстонские буржуазные националисты » ;

; учебное пособие «Белорусские буржуазные националисты » ;

; учебное пособие «Особенности борьбы советской контрразведки с идеологической диверсией зарубежных буржуазно-националистических организаций и подрывной деятельностью враждебных националистических элементов».

Также в числе обнародовой информации оказались рекомендации от 1955 года «как внедриться в украинское сопротивление» и дискедитировать его руководство.

В материалах КГБ нашлось и место изображениям тайников украинского подполья, фотографиям образцов их оружия, знаков отличия, реактивов для скрытого письма, медикаментов и т.д. В числе иллюстраций Комитета госбезопасности есть и щетка для одежды, которая вела к тайнику.

— В руководствах, посвященных еврейским, белорусским и балтийским националистам, можно увидеть подробное описание немалого количества организаций, в том числе и якобы действующих не в СССР, а в Израиле, Англии, США и т.д. В брошюре о борьбе с литовскими, латвийскими и эстонскими националистами авторы предлагают вербовать в агенты католическое и лютеранское духовенство. Для спецслужб приводится пример: подобный агент призвал к исповеди группу литовских националистов, а после богослужения устроил попойку, после которой так называемые «бандиты» стали легкой добычей для чекистов, — добавляют в «Литературной Украине».

Напомним, при СССР на Николаевщине репрессировали более 28 тысяч человек.