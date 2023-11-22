Амстердамський Музей Алларда Пірсона в Нідерландах не стягуватиме плату за зберігання «скіфського золота», а українські артефакти скоро повернуться в Україну.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

«МКІП та Музей Алларда Пірсона — археологічний музей Амстердамського університету домовились про повернення музейних предметів державної частини Музейного фонду України з чотирьох кримських музейних установ. З 2014 року вони експонувалися на виставці «Крим — золотий острів у Чорному морі» у Нідерландах», — ідеться у повідомленні.

Документ про це підписали тимчасовий виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв та виконувач обовʼязків директора університетської бібліотеки Амстердамського університету доктор Фред Вірмен.

Музейні предмети включають колекції кримських республіканських установ «Центральний музей Тавриди», «Керченський історико-культурний заповідник», «Бахчисарайський історико-культурний заповідник» та Національного заповідника «Херсонес Таврійський».

— Повернення артефактів особливого історичного та культурного значення — це знаковий та багатогранний процес. Він об’єднує правові, музейні, дипломатичні та логістичні аспекти. Ми з нетерпінням чекаємо повернення колекцій, одна з яких відома як «скіфське золото», додому в Україну, — зазначив Ростислав Карандєєв.

Він висловив вдячність Музею Алларда Пірсона за зберігання колекцій протягом 9 років, а також за рішення Нідерландської сторони не стягувати витрати за зберігання музейних експонатів.

Ростислав Карандєєв подякував партнерам з Міністерства юстиції, Міністерству закордонних справ України, юридичним радникам Bergh Stoop & Sanders N. V. та Посольству України в Нідерландах, а також Національному музею історії України.

Нагадаємо, влітку Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення Апеляційного суду Амстердаму в жовтні 2021 року щодо «скіфського золота» — його треба передати Україні. Його викрали росіяни після окупації Криму.

Також нещодавно Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки та поліцією Королівства Іспанії нейтралізувала транснаціональне злочинне угруповання, яке нелегально вивезло з України вироби «Скіфського золота» на суму понад 60 мільйонів євро.