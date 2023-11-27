Музей Алларда Пірсона передав Національному музею історії України артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці «Крим: золото й таємниці Чорного моря» та майже 10 років зберігались у Нідерландах.

Про це повідомила Державна митла служба та Національний музей історії України, в якому й зберігатиметься «скіфське золото» до деокупації Криму.

«Прямо зараз вантажівка з 2 694 кілограмами культурних цінностей, відомих під загальною назвою «Скіфське золото» вʼїхала на територію Києво-Печерської Лаври, де в Скарбниці Національного музею України київські митники зроблять ідентифікацію скарбів», — написала митна служба.

А генеральний директор Національного музею історії України Федір Андрощук відзначив, що інституція докладе усіх зусиль для збереження повернених цінностей.

«Під час юридичних суперечок наш музей був визначений як місце зберігання колекцій кримських музеїв. Це означає, що зі свого боку музей докладе максимум зусиль для їх збереження та для того, щоб громадяни і гості України змогли їх побачити», — розказав він.

Також раніше повідомлялось, що амстердамський Музей Алларда Пірсона в Нідерландах не стягуватиме плату за зберігання «Скіфського золота».