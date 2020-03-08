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На Тернопольщине в результате ДТП пострадали 5 человек, в том числе 4-летний ребенок
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.
В полиции отмечают, что в воскресенье около 8 утра на участке автодороги Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка столкнулись ЗАЗ-1103 и Volkswagen Vento.
По предварительной информации, 25-летний водитель ЗАЗ-1103 не справился с управлением, машину занесло на мокром асфальте и выбросило на полосу встречного движения.
— В результате такого маневра автомобиль врезался в Volkswagen Vento под управлением львовянина, - сообщили в полиции.
Водитель и трое пассажиров автомобиля ЗАЗ получили телесные повреждения и переломы. Попал в больницу и четырехлетний пассажир Volkswagen.
Напомним, в пятницу, 6 марта, в Заводском районе в Николаеве автомобиль совершил наезд на 8-летнюю девочку.
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На Тернопольщине в результате ДТП пострадали 5 человек, в том числе 4-летний ребенок
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.
В полиции отмечают, что в воскресенье около 8 утра на участке автодороги Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка столкнулись ЗАЗ-1103 и Volkswagen Vento.
По предварительной информации, 25-летний водитель ЗАЗ-1103 не справился с управлением, машину занесло на мокром асфальте и выбросило на полосу встречного движения.
— В результате такого маневра автомобиль врезался в Volkswagen Vento под управлением львовянина, - сообщили в полиции.
Водитель и трое пассажиров автомобиля ЗАЗ получили телесные повреждения и переломы. Попал в больницу и четырехлетний пассажир Volkswagen.
Напомним, в пятницу, 6 марта, в Заводском районе в Николаеве автомобиль совершил наезд на 8-летнюю девочку.