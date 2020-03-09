По данным разведки, на территории России находится мужчина, который недавно вернулся из Китая и у которого обнаружены симптомы коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Этот человек является украинским гражданином, но вопреки законодательству Украины незаконно стал владельцем российского паспорта.

— Поскольку мужчина имеет место регистрации на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, россияне не долго думая, решили его как можно быстрее доставить в ОРДЛО, а не лечить в своих медицинских учреждениях, - говорится в сообщении.

Напомним, что по состоянию на 6:40 понедельника общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 3825 человек.