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По данным разведки, на территории России находится мужчина, который недавно вернулся из Китая и у которого обнаружены симптомы коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Этот человек является украинским гражданином, но вопреки законодательству Украины незаконно стал владельцем российского паспорта.
— Поскольку мужчина имеет место регистрации на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, россияне не долго думая, решили его как можно быстрее доставить в ОРДЛО, а не лечить в своих медицинских учреждениях, - говорится в сообщении.
Напомним, что по состоянию на 6:40 понедельника общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 3825 человек.
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По данным разведки, на территории России находится мужчина, который недавно вернулся из Китая и у которого обнаружены симптомы коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Этот человек является украинским гражданином, но вопреки законодательству Украины незаконно стал владельцем российского паспорта.
— Поскольку мужчина имеет место регистрации на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, россияне не долго думая, решили его как можно быстрее доставить в ОРДЛО, а не лечить в своих медицинских учреждениях, - говорится в сообщении.
Напомним, что по состоянию на 6:40 понедельника общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 3825 человек.