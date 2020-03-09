С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня, в частности использовали БПЛА, с которого сбросили гранату ВОГ-17.

Об этом во время ежедневного брифинга сообщил полковник Александр Мотузяник с пресс-центра Министерства обороны Украины, передает УНН.

— С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 зафиксировано три вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск, - рассказал Александр Мотузяник.

По его словам, в 08:40 утра, со стороны Первомайска противник выпустил пять мин 120-го калибра в направлении опорных пунктов украинских войск возле Орехово.

Далее, в 11:00 враг применил минометы калибра 82 мм в районе Зайцевого, с расходом четыре боеприпасы.

— Кроме того, неподалеку Широкино по направлению Саханки оккупанты использовали БПЛА, с которого сбросили гранату ВОГ-17. Несмотря на вражеские обстрелы, по состоянию на сейчас ситуация все же остается полностью контролируемой украинским подразделениями из состава Объединенных сил. Боевых потерь в рядах Вооруженных Сил Украины с начала текущих суток нет, - добавил представитель Минобороны.

Напомним, что в воскресенье, 8 марта, боевики на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военный, пятеро ранены, еще один получил боевую травму.