С 8 на 9 марта в Николаевской области произошло три пожара хозяйственных построек, никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Случаи возгорания зафиксированы в Николаевском и Березнегуватском районах области и в Вознесенске. От огня были спасены два жилых дома и ликвидированы все случаи горения на площади 70 м2.

К тушению привлечены 3 единицы пожарной техники и 13 человек личного состава. Дополнительно привлечены сотрудники полиции и трактор Т-150.

В результате пожаров пострадавших нет. Причины возгораний устанавливаются.

Напомним, что в Николаеве 8 марта едва не повесился 9-летний мальчик.