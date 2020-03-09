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С 8 на 9 марта в Николаевской области произошло три пожара хозяйственных построек, никто не пострадал.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Случаи возгорания зафиксированы в Николаевском и Березнегуватском районах области и в Вознесенске. От огня были спасены два жилых дома и ликвидированы все случаи горения на площади 70 м2.
К тушению привлечены 3 единицы пожарной техники и 13 человек личного состава. Дополнительно привлечены сотрудники полиции и трактор Т-150.
В результате пожаров пострадавших нет. Причины возгораний устанавливаются.
Напомним, что в Николаеве 8 марта едва не повесился 9-летний мальчик.
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С 8 на 9 марта в Николаевской области произошло три пожара хозяйственных построек, никто не пострадал.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Случаи возгорания зафиксированы в Николаевском и Березнегуватском районах области и в Вознесенске. От огня были спасены два жилых дома и ликвидированы все случаи горения на площади 70 м2.
К тушению привлечены 3 единицы пожарной техники и 13 человек личного состава. Дополнительно привлечены сотрудники полиции и трактор Т-150.
В результате пожаров пострадавших нет. Причины возгораний устанавливаются.
Напомним, что в Николаеве 8 марта едва не повесился 9-летний мальчик.