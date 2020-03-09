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Концерт, посвященный празднованию 8 марта, в Херсонской ОГА прошел с эротическими танцами.
Об этом сообщает Мост.
Судя по видео, которое появилось сегодня в интернете, чиновников ОГА и облсовета развлекала не только группа «Степ», но и полуобнаженный балет.
На концерте присутствовали заместители главі ОГА: Сергей Козырь, Светлана Чепига, Дмитрий Бутрий и Вадим Чабан. Самого главы ОГА в зале не видно.
От облсовета присутствовала депутат Татьяна Гасаненко.
Фронтмен группы «Степ» считает, что ничего необычного не произошло.
— Люди, всё нормально, это мы группа «Степ», песня юмористическая, именно с ней удивляли Х фактор, ОГА это же не церковь, или там не людям? - написал фронтмен Андрей Череднюк.
Отметим, что видео уже вызвало шквал комментариев в Facebook.
Напомним, что в центре Киеве 8 марта состоялась акция «Марш женщин», участники которой требовали от депутатов ратифицировать Стамбульскую конвенцию и выступали за гендерное равенство в обществе. Демонстранты собрались на Михайловской площади и прошли маршем до Почтовой площади.
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Концерт, посвященный празднованию 8 марта, в Херсонской ОГА прошел с эротическими танцами.
Об этом сообщает Мост.
Судя по видео, которое появилось сегодня в интернете, чиновников ОГА и облсовета развлекала не только группа «Степ», но и полуобнаженный балет.
На концерте присутствовали заместители главі ОГА: Сергей Козырь, Светлана Чепига, Дмитрий Бутрий и Вадим Чабан. Самого главы ОГА в зале не видно.
От облсовета присутствовала депутат Татьяна Гасаненко.
Фронтмен группы «Степ» считает, что ничего необычного не произошло.
— Люди, всё нормально, это мы группа «Степ», песня юмористическая, именно с ней удивляли Х фактор, ОГА это же не церковь, или там не людям? - написал фронтмен Андрей Череднюк.
Отметим, что видео уже вызвало шквал комментариев в Facebook.
Напомним, что в центре Киеве 8 марта состоялась акция «Марш женщин», участники которой требовали от депутатов ратифицировать Стамбульскую конвенцию и выступали за гендерное равенство в обществе. Демонстранты собрались на Михайловской площади и прошли маршем до Почтовой площади.