Концерт, посвященный празднованию 8 марта, в Херсонской ОГА прошел с эротическими танцами.

Об этом сообщает Мост.

Судя по видео, которое появилось сегодня в интернете, чиновников ОГА и облсовета развлекала не только группа «Степ», но и полуобнаженный балет.

На концерте присутствовали заместители главі ОГА: Сергей Козырь, Светлана Чепига, Дмитрий Бутрий и Вадим Чабан. Самого главы ОГА в зале не видно.

От облсовета присутствовала депутат Татьяна Гасаненко.

Фронтмен группы «Степ» считает, что ничего необычного не произошло.

— Люди, всё нормально, это мы группа «Степ», песня юмористическая, именно с ней удивляли Х фактор, ОГА это же не церковь, или там не людям? - написал фронтмен Андрей Череднюк.

Отметим, что видео уже вызвало шквал комментариев в Facebook.

Напомним, что в центре Киеве 8 марта состоялась акция «Марш женщин», участники которой требовали от депутатов ратифицировать Стамбульскую конвенцию и выступали за гендерное равенство в обществе. Демонстранты собрались на Михайловской площади и прошли маршем до Почтовой площади.