В центре Киеве 8 марта состоялась акция «Марш женщин», участники которой требовали от депутатов ратифицировать Стамбульскую конвенцию и выступали за гендерное равенство в обществе. Демонстранты собрались на Михайловской площади и прошли маршем до Почтовой площади.

Участники и участницы марша держали в руках плакаты с надписями «Разные, но равные», «Женщинам - равное представительство во власти», «Дискриминация стоит дорого», «Равенство - традиционная ценность».

Одновременно происходила также акция противников феминизма.

Две акции разделял кордон полиции. В полиции сообщили, что в шествии приняли участие около двух тысяч человек. Акции прошли без грубых нарушений.

Об этом и другом подробнее в фоторепортаже Радио Свобода.

Фото: Сергей Нужненко