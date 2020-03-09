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В центре Киеве 8 марта состоялась акция «Марш женщин», участники которой требовали от депутатов ратифицировать Стамбульскую конвенцию и выступали за гендерное равенство в обществе. Демонстранты собрались на Михайловской площади и прошли маршем до Почтовой площади.
Участники и участницы марша держали в руках плакаты с надписями «Разные, но равные», «Женщинам - равное представительство во власти», «Дискриминация стоит дорого», «Равенство - традиционная ценность».
Одновременно происходила также акция противников феминизма.
Две акции разделял кордон полиции. В полиции сообщили, что в шествии приняли участие около двух тысяч человек. Акции прошли без грубых нарушений.
Об этом и другом подробнее в фоторепортаже Радио Свобода.
Фото: Сергей Нужненко
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В центре Киеве 8 марта состоялась акция «Марш женщин», участники которой требовали от депутатов ратифицировать Стамбульскую конвенцию и выступали за гендерное равенство в обществе. Демонстранты собрались на Михайловской площади и прошли маршем до Почтовой площади.
Участники и участницы марша держали в руках плакаты с надписями «Разные, но равные», «Женщинам - равное представительство во власти», «Дискриминация стоит дорого», «Равенство - традиционная ценность».
Одновременно происходила также акция противников феминизма.
Две акции разделял кордон полиции. В полиции сообщили, что в шествии приняли участие около двух тысяч человек. Акции прошли без грубых нарушений.
Об этом и другом подробнее в фоторепортаже Радио Свобода.
Фото: Сергей Нужненко