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Сегодня, 9 марта, в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одного мужчину.
Об этом говорится в сообщении Черновицкой ОГА в Facebook.
Сообщается, что мужчина вернулся из страны, где был зафиксирован случай COVID-19. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания. Также сообщается, что результаты анализов мужчины, которого с подозрением на коронавирус привезли в больницу 7 марта, еще не готовы.
В ОГА подчеркнули, что результаты тестов на коронавирус у шестерых жителей Черновицкой области не подтвердились, как и у контактных лиц.
Ранее сообщалось, что по данным разведки, на территории России находится мужчина, который недавно вернулся из Китая и у которого обнаружены симптомы коронавируса COVID-19.
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Сегодня, 9 марта, в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одного мужчину.
Об этом говорится в сообщении Черновицкой ОГА в Facebook.
Сообщается, что мужчина вернулся из страны, где был зафиксирован случай COVID-19. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания. Также сообщается, что результаты анализов мужчины, которого с подозрением на коронавирус привезли в больницу 7 марта, еще не готовы.
В ОГА подчеркнули, что результаты тестов на коронавирус у шестерых жителей Черновицкой области не подтвердились, как и у контактных лиц.
Ранее сообщалось, что по данным разведки, на территории России находится мужчина, который недавно вернулся из Китая и у которого обнаружены симптомы коронавируса COVID-19.