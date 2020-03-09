Сегодня, 9 марта, в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одного мужчину.

Об этом говорится в сообщении Черновицкой ОГА в Facebook.

Сообщается, что мужчина вернулся из страны, где был зафиксирован случай COVID-19. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания. Также сообщается, что результаты анализов мужчины, которого с подозрением на коронавирус привезли в больницу 7 марта, еще не готовы.

В ОГА подчеркнули, что результаты тестов на коронавирус у шестерых жителей Черновицкой области не подтвердились, как и у контактных лиц.

Ранее сообщалось, что по данным разведки, на территории России находится мужчина, который недавно вернулся из Китая и у которого обнаружены симптомы коронавируса COVID-19.