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Максимальное наказание для обвиняемых по делу о катастрофе MH17 - пожизненное лишение свободы.
Об этом заявила в понедельник представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутзелар передает УНН.
— Максимальное наказание по предъявленным обвинениям - пожизненное лишение свободы, - оассказала Дигна ван Бутзелар.
Напомним, что Международное следствие по делу о катастрофе MH17 на Донбассе не исключает, что боевики пытались сбить украинский военный самолет.
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Максимальное наказание для обвиняемых по делу о катастрофе MH17 - пожизненное лишение свободы.
Об этом заявила в понедельник представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутзелар передает УНН.
— Максимальное наказание по предъявленным обвинениям - пожизненное лишение свободы, - оассказала Дигна ван Бутзелар.
Напомним, что Международное следствие по делу о катастрофе MH17 на Донбассе не исключает, что боевики пытались сбить украинский военный самолет.