Максимальное наказание для обвиняемых по делу о катастрофе MH17 - пожизненное лишение свободы.

Об этом заявила в понедельник представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутзелар передает УНН.

— Максимальное наказание по предъявленным обвинениям - пожизненное лишение свободы, - оассказала Дигна ван Бутзелар.

Напомним, что Международное следствие по делу о катастрофе MH17 на Донбассе не исключает, что боевики пытались сбить украинский военный самолет.