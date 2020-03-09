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Международное следствие по делу о катастрофе MH17 на Донбассе не исключает, что боевики пытались сбить украинский военный самолет.
Об этом на суде заявил прокурор Вард Фердинандуссе, передает РБК-Украина.
По его словам, атака на гражданский авиалайнер «могла быть ошибкой». Следствие не исключает, что боевики на Донбассе пытались сбить самолет Военно-воздушных сил Украины. В то же время Фердинандуссе подчеркивает, что атака военного самолета также является уголовным преступлением.
— Ошибка в цели не имеет значения для совершенного преступления, - подчеркнул Вард Фердинандуссе.
Кроме того, следствие не видит смягчающих обстоятельств по причине активных боевых действий в июле 2014 года. Прокурор отметил, что такие правила в отдельных случаях применяются только к военным, которые действуют от имени государств, уважающих военное право.
— Война не освобождает всех от насилия против всех, - подытожил Вард Фердинандуссе.
Напомним, что в Министерстве иностранных дел Украины уверены в неотвратимости наказания всех причастных к сбиванию пассажирского самолета рейса МН17 над Донбассом в 2014 году и ожидают, что доказательства, представленные в ходе этих и последующих судебных заседаний, также усилят позиции Украины в Международном суде ООН.
На суде в Гааге по авиакатастрофе Boeing на Донбассе компенсации потребуют более 80 родственников погибших.
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Международное следствие по делу о катастрофе MH17 на Донбассе не исключает, что боевики пытались сбить украинский военный самолет.
Об этом на суде заявил прокурор Вард Фердинандуссе, передает РБК-Украина.
По его словам, атака на гражданский авиалайнер «могла быть ошибкой». Следствие не исключает, что боевики на Донбассе пытались сбить самолет Военно-воздушных сил Украины. В то же время Фердинандуссе подчеркивает, что атака военного самолета также является уголовным преступлением.
— Ошибка в цели не имеет значения для совершенного преступления, - подчеркнул Вард Фердинандуссе.
Кроме того, следствие не видит смягчающих обстоятельств по причине активных боевых действий в июле 2014 года. Прокурор отметил, что такие правила в отдельных случаях применяются только к военным, которые действуют от имени государств, уважающих военное право.
— Война не освобождает всех от насилия против всех, - подытожил Вард Фердинандуссе.
Напомним, что в Министерстве иностранных дел Украины уверены в неотвратимости наказания всех причастных к сбиванию пассажирского самолета рейса МН17 над Донбассом в 2014 году и ожидают, что доказательства, представленные в ходе этих и последующих судебных заседаний, также усилят позиции Украины в Международном суде ООН.
На суде в Гааге по авиакатастрофе Boeing на Донбассе компенсации потребуют более 80 родственников погибших.