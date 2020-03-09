В Министерстве иностранных дел Украины уверены в неотвратимости наказания всех причастных к сбиванию пассажирского самолета рейса МН17 над Донбассом в 2014 году и ожидают, что доказательства, представленные в ходе этих и последующих судебных заседаний, также усилят позиции Украины в Международном суде ООН.

Об этом сообщает УНН.



— Судебные заседания, которые состоятся 9-13 апреля в Нидерландах, являются лишь началом процесса привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в сбивании самолета рейса МН17. Мы уверены в неотвратимости наказания всех причастных к этому преступлению. Ожидаем, что доказательства, которые будут представлены в ходе этих и последующих судебных заседаний, также усилят позиции Украины в Международном суде ООН, где рассматривается наш иск о нарушении Российской Федерацией Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, - отметили в дипломатическом ведомстве.

В МИДе также напомнили, что, согласно договору между Украиной и Королевством Нидерланды о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года, «Украина передала материалы следствия по первым 4 подозреваемым по этому делу в компетентные органы Королевства Нидерланды».

— 9 марта 2020 года начнется первое судебное заседание по этому делу. Представлять позицию обвинения будет прокуратура Королевства Нидерландов. Во время судебных заседаний будут присутствовать представители государств-членов совместной следственной группы: Нидерландов, Бельгии, Австралии, Малайзии и Украины. Делегации будут включать представителей министерств иностранных дел, прокуратуры и органов следствия (со стороны Украины - СБУ), - сообщили в МИДе.

17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Самолет выполнял рейс «Амстердам - Куала-Лумпур». Большинство погибших - 196 человек - были гражданами Нидерландов.

Напомним, что на суде в Гааге по авиакатастрофе Boeing на Донбассе компенсации потребуют более 80 родственников погибших.