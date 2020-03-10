В Южноукраинске, из-за пожара, который возник в трехкомнатной квартире 10-этажного жилого дома, спасатели эвакуировали 12 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Сообщение о пожаре поступило на линию 101 9 марта в 12:47.

По указанному адресу направлено отделение 25 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию стало известно, что пожар возник на 5 этаже. Из-за плотного задымления спасатели эвакуировали 12 человек и одновременно приступили к тушению.

В 13:02 пожар был локализован, в 13:08 - ликвидирован на площади 25 квадратных метров, ее причина устанавливается. От ГСЧС к тушению привлекалось 2 единицы техники и 4 человека.

Напомним, на Николаевщине в течение суток 9 марта выгорело более 4,7 гектаров открытых территорий.