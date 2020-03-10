На Николаевщине в течение суток 9 марта выгорело более 4,7 гектаров открытых территорий.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Так, на территории Витовского и Еланецкого районов ,а также в Николаеве спасатели тушили пожар сухой травы, кустарников, камыша и мусора.

Вероятной причиной возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем и поджог. От ГСЧС в работе были задействованы 10 человек личного состава и 3 единицы техники, дополнительно на месте работали представители правоохранительных органов.

— Спасатели Николаевщины обращаются к жителям области, не пренебрегайте правилами противопожарной безопасности. Не подвергайте опасности себя, свою жизнь и окружающую среду. Будьте бдительны. Наша добросовестность и ответственность - это залог нашей безопасности и безопасности нашего окружения. В экстренных случаях звоните в Службу спасения по номеру 101, - сказано в сообщении.

Напомним, на Николаевщине в течение прошедших суток спасатели 6 раз выезжали тушить пожары кустарников, сухой травы, камыша и мусора, площадь выгоревших территорий составляет более 18 гектаров.