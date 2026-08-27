Городской совет Николаева поддержал создание наблюдательных советов в трех больницах города

В трёх больницах Николаева планируется создать наблюдательные советы. Фото: архив НикВести

Депутаты Николаевского городского совета поддержали решение о создании наблюдательных советов в городских больницах №3, №4 и №5. Речь идет о формировании постоянной конкурсной комиссии, которая будет выбирать независимых членов наблюдательных советов.

Об этом стало известно во время заседания сессии Николаевского городского совета в четверг, 27 августа, пишут «НикВести».

Мэр Александр Сенкевич пояснил, что в состав наблюдательных советов медицинских учреждений будут входить 11 членов, пятеро из которых будут представителями городского совета.

— В наблюдательные советы медицинских учреждений будут входить часть депутатов городского совета в качестве представителей учредителя. Согласно предложенному проекту, у нас будет 11 членов наблюдательных советов медицинских учреждений, пять из которых будут представителями учредителя. В решении речь идет только о создании конкурсной комиссии, — сказал Александр Сенкевич.

За решение проголосовали 29 депутатов, четверо воздержались, против не проголосовал никто. Всего в голосовании приняли участие 33 депутата. Решение принято.

Депутаты горсовета во время обсуждения вопроса о создании наблюдательных советов в городских больницах. Скриншот из трансляции

В документе также учтены предложения профильных комиссий. В частности, горсовет должен принять организационные меры для формирования конкурсной комиссии, но без права утверждать положение о ней.

Кроме того, по результатам рассмотрения предложений должны быть подготовлены представления относительно персонального состава конкурсной комиссии, положений о наблюдательных советах и перечня учреждений, на которые эти положения будут распространяться.

Что предшествовало решению

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Вопрос о создании наблюдательных советов в городских больницах №3, №4 и №5 депутаты обсудили на заседаниях комиссий по вопросам законности и ЖКХ 26 августа.

По словам заместителя начальника управления коммунального имущества Татьяны Дмитровой, создание наблюдательных советов является обязательным требованием для кластерных больниц, которые с 1 января 2027 года должны заключать договоры с НСЗУ.

Также депутаты обсудили состав конкурсной комиссии, которая будет отбирать независимых членов наблюдательных советов, и требования к самим членам советов. Елена Киселева предложила отдельно разработать положение о наблюдательных советах для каждой больницы с учетом специфики медучреждений.

Комиссии по вопросам законности и ЖКХ поддержали проект решения с соответствующими поправками.