 В больнице Николаева установили оборудование для диагностики эпилепсии у детей

  • пятница

    11 сентября, 2026

  • 27.6°
    Пасмурно

    Николаев

  • 11 сентября , 2026 пятница

  • Николаев • 27.6° Пасмурно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Общество 16:00, 11 сентября, 2026

В больнице Николаева установили оборудование для диагностики эпилепсии у детей

В филиале № 2 городской больницы № 4 Николаева установили систему «Симплекс ЭЭГ-25» для длительного электроэнцефалографического мониторинга во время сна. Оборудование будет использоваться для обследования детей в возрасте от одного месяца.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Новое оборудование позволяет проводить ночной мониторинг работы головного мозга с одновременной видеозаписью. Это помогает врачам сопоставлять изменения электрической активности мозга с движениями и поведением ребенка во время сна, а также выявлять нарушения, которые могут быть незаметны во время короткой дневной ЭЭГ.

Миколаївська лікарня отримала систему для нічного обстеження дітей. Фото: Миколаївська міська радаНиколаевская больница получила систему для ночного обследования детей. Фото: Николаевский городской совет
Миколаївська лікарня отримала систему для нічного обстеження дітей. Фото: Миколаївська міська радаНиколаевская больница получила систему для ночного обследования детей. Фото: Николаевский городской совет

Ночной ЭЭГ-мониторинг используется для диагностики и контроля эпилепсии, оценки эффективности лечения и различения эпилептических и неэпилептических состояний. Также обследование помогает выявлять нарушения сна, задержку речевого или психического развития, а также случаи резкой утраты приобретенных навыков.

В отличие от стандартной дневной ЭЭГ, которая обычно длится до 30 минут, ночной мониторинг может проводиться в течение 8–12 часов.

«Это повышает вероятность выявления патологических изменений, которые могут оставаться незаметными во время кратковременного обследования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обследование проводят детям в возрасте от одного месяца по направлению детского невролога.

Напомним, что Николаевский областной центр контроля и профилактики заболеваний МЗ Украины получил 1700 доз вакцины КПК, которую используют для профилактики кори, паротита и краснухи.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

Последние новости про: Николаев

В Киевской области задержали жителя Николаева по подозрению в подготовке убийства общественного активиста по заказу ФСБ
В Николаеве на квартиры для жильцов дома, где произошел взрыв газа, требуется ₴17 млн, но у города нет денег
Троллейбус № 14 в Николаеве будет курсировать по измененному маршруту до 21 сентября
Реклама
Читайте также:
новости
«Культура выполнения просто варварская», — Сенкевич раскритиковал работу подрядчиков Николаевской ОВА

Алиса Меликадамян
новости
В Николаеве отложили определение компании для сортировки мусора из-за вопросов к финансовым документам

Алена Коханчук
новости
Николаевский облсовет исключил депутата Николенко из состава постоянной комиссии за нарушение регламента

Алена Коханчук
новости
«Вижу, вы не готовы». Судья Кузьменко объявил перерыв в деле «Николаевские парки» против активиста Рябченко

Алиса Меликадамян
новости
Николаевец залез на эвакуатор, чтобы у него не забрали авто из-за долгов за отопление

Юлия Лукьяненко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Николаев

Троллейбус № 14 в Николаеве будет курсировать по измененному маршруту до 21 сентября
В Николаеве на квартиры для жильцов дома, где произошел взрыв газа, требуется ₴17 млн, но у города нет денег
В Киевской области задержали жителя Николаева по подозрению в подготовке убийства общественного активиста по заказу ФСБ

В Николаеве планируют заменить около 11 км водопроводных труб: огласили международный тендер

«Культура выполнения просто варварская», — Сенкевич раскритиковал работу подрядчиков Николаевской ОВА

2 часа назад

«Вижу, вы не готовы». Судья Кузьменко объявил перерыв в деле «Николаевские парки» против активиста Рябченко

Алиса Меликадамян

Главное сегодня