В больнице Николаева установили оборудование для диагностики эпилепсии у детей

В филиале № 2 городской больницы № 4 Николаева установили систему «Симплекс ЭЭГ-25» для длительного электроэнцефалографического мониторинга во время сна. Оборудование будет использоваться для обследования детей в возрасте от одного месяца.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Новое оборудование позволяет проводить ночной мониторинг работы головного мозга с одновременной видеозаписью. Это помогает врачам сопоставлять изменения электрической активности мозга с движениями и поведением ребенка во время сна, а также выявлять нарушения, которые могут быть незаметны во время короткой дневной ЭЭГ.

Николаевская больница получила систему для ночного обследования детей. Фото: Николаевский городской совет Николаевская больница получила систему для ночного обследования детей. Фото: Николаевский городской совет

Ночной ЭЭГ-мониторинг используется для диагностики и контроля эпилепсии, оценки эффективности лечения и различения эпилептических и неэпилептических состояний. Также обследование помогает выявлять нарушения сна, задержку речевого или психического развития, а также случаи резкой утраты приобретенных навыков.

В отличие от стандартной дневной ЭЭГ, которая обычно длится до 30 минут, ночной мониторинг может проводиться в течение 8–12 часов.

«Это повышает вероятность выявления патологических изменений, которые могут оставаться незаметными во время кратковременного обследования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обследование проводят детям в возрасте от одного месяца по направлению детского невролога.

Напомним, что Николаевский областной центр контроля и профилактики заболеваний МЗ Украины получил 1700 доз вакцины КПК, которую используют для профилактики кори, паротита и краснухи.