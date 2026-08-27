 Прокуратура через суд требует сохранить исторический особняк в центре Николаева

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Прокуратура через суд требует сохранить исторический особняк в центре Николаева

Будинок Фішера у Миколаєві. Фото: Суспільне МиколаївДом Фишера в Николаеве. Фото: «Суспильне Николаев»

Окружная прокуратура города Николаева обратилась в суд с иском к владельцу памятника архитектуры местного значения, требуя заключить договор об охране исторического здания.

Как сообщили в прокуратуре, речь идет о памятнике «Жилой дом — особняк. Начало ХХ века», расположенном в историческом центре Николаева.

По данным «НикВести», это дом на улице Спасской, 29, где находится департамент образования и науки Николаевской ОГА.

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Особняк был построен в начале ХХ века. Здание представляет историческую и архитектурную ценность и отличается характерным оформлением фасада и окон, в частности растительным орнаментом.

Еще в марте 1997 года здание было взято на государственный учет как памятник архитектуры местного значения. Однако, по данным прокуратуры, его владелец до сих пор не заключил договор об охране.

Договор определяет режим использования памятника, требования к его содержанию и проведению работ. В прокуратуре отмечают, что его заключение должно обеспечить надлежащее сохранение исторического здания и защитить его от повреждения и разрушения.

Будинок Фішер у Миколаєві. Фото: Євген ВасюковДом Фишера в Николаеве. Фото: Евгений Васюков
Будинок Фішер у Миколаєві. Фото: Євген ВасюковДом Фишера в Николаеве. Фото: Евгений Васюков

Дом Фишера — исторический особняк начала ХХ века, памятник архитектуры местного значения. Автор проекта неизвестен.

Особняк связан с немецким подданным Августом Августовичем Фишером, который представлял в Николаеве испанское и норвежское вице-консульства. До 1914 года в доме размещались канцелярии этих дипломатических представительств. Также Фишер некоторое время исполнял обязанности управляющего немецким вице-консульством в Николаеве, однако с началом Первой мировой войны был выслан.

Здание отличается архитектурным оформлением фасада с характерными для эклектики декоративными элементами. Сейчас в нем размещаются учреждения в сфере образования и редакция газеты.

Напомним, в кафедральном соборе Касперовской иконы Божией Матери на улице Садовой в Николаеве считают, что ремонт фасада здания является необходимостью из-за его критического состояния, а работы проводятся в соответствии с технологией.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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