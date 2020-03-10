На Донбассе, в результате обстрелов боевиков погиб один украинский военный, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

С 9:30 у населенного пункта Пески боевики три раза обстреляли украинские позиции.

— По состоянию на 12:30, один военнослужащий Объединенных сил погиб, четыре получили ранения. На этом участке фронта российско-оккупационные войска применили противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, — сообщили в ведомстве.

В пресс-центре Операции объединенных сил сообщили, что боевики в Донбассе обстреляли военный грузовой автомобиль с противотанкового ракетного комплекса.